На одном из КПП на границе с Румынией были ввели ограничения на пропуск: что известно
На одном из КПП на границе с Румынией были введены ограничения на пропуск транспорта с 22 ноября. Они будут действовать 35 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" частично приостановит пропуск транспортных средств", - говорится в сообщении.
По информации румынской стороны, в связи с аварийным состоянием конструкции моста через реку Тиса и с целью проведения работ по его восстановлению, осуществление пропуска транспортных средств будет остановлено с 09:00 по 15:30, с понедельника по пятницу.
"Движение пешеходов в этом пункте пропуска останавливаться не будет", - констатируют пограничники.
Ожидается, что приостановление пропуска из-за ремонтных работ будет происходить в течение 35 дней, начиная с 22 ноября.
Как сообщалось, в начале ноября на одном из КПП на границе со Словакией возникла очередь из сотен авто. Причиной стали проблемы с программным обеспечением.
Кроме того, в начале октября в пункте пропуска "Орловка" были временно приостановлены пропускные операции. Причиной стала атака оккупантов.
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