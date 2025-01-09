На одному з КПП на кордоні з Румунією обмежать рух до березня

Обмеження введуть на пункті пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй". За інформацією румунської сторони, у пункті пропуску продовжать ремонтні роботи на мосту.

Будуть запроваджені обмеження в автомобільному русі з 09:00 до 15:30 у період з 10 січня до 28 лютого 2025 року.

"Доступ пішоходів під час ремонтних робіт здійснюватиметься без обмежень", - повідомили митники.