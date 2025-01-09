На одному з КПП на кордоні з Румунією обмежать рух до березня

На одному з КПП на кордоні з Румунією продовжать ремонт мосту. У зв'язку з цим обмежать рух транспорту у пункті пропуску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України в Telegram.
Обмеження введуть на пункті пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй". За інформацією румунської сторони, у пункті пропуску продовжать ремонтні роботи на мосту.
Будуть запроваджені обмеження в автомобільному русі з 09:00 до 15:30 у період з 10 січня до 28 лютого 2025 року.
"Доступ пішоходів під час ремонтних робіт здійснюватиметься без обмежень", - повідомили митники.
Варто зазначити, що наразі українські кордони з Молдовою та країнами ЄС не блокуються. Востаннє польські фермери блокували пункт пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною наприкінці листопада. Рух вантажівок на кордоні розблокували після двох днів протестів.
Раніше прикордонники попереджали українців про можливе збільшення черг на кордоні з Польщею. Як і очікувалося, після новорічних свят на кордонах спостерігається підвищення пасажиропотоку.
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