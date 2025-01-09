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На одном из КПП на границе с Румынией ограничат движение до марта

Фото: украинцев предупредили об ограничении движение на границе с Румынией (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На одном из КПП на границе с Румынией продолжат ремонт моста. В связи с этим ограничат движение транспорта в пункте пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины в Telegram.

Ограничения введут на пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией". По информации румынской стороны, в пункте пропуска продолжат ремонтные работы на мосту.

Будут введены ограничения в автомобильном движении с 09:00 до 15:30 в период с 10 января по 28 февраля 2025 года.

"Доступ пешеходов во время ремонтных работ будет осуществляться без ограничений", - сообщили таможенники.

 

Ситуация на границе Украины

Стоит отметить, что сейчас украинские границы с Молдовой и странами ЕС не блокируются. Последний раз польские фермеры блокировали пункт пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной в конце ноября. Движение грузовиков на границе разблокировали после двух дней протестов.

Ранее пограничники предупреждали украинцев о возможном увеличении очередей на границе с Польшей. Как и ожидалось, после новогодних праздников на границах наблюдается повышение пассажиропотока.

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