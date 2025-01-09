На одном из КПП на границе с Румынией ограничат движение до марта

Ограничения введут на пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией". По информации румынской стороны, в пункте пропуска продолжат ремонтные работы на мосту.

Будут введены ограничения в автомобильном движении с 09:00 до 15:30 в период с 10 января по 28 февраля 2025 года.

"Доступ пешеходов во время ремонтных работ будет осуществляться без ограничений", - сообщили таможенники.