На одному з КПП на кордоні з Польщею введуть обмеження на пропуск: що відомо

На одному з КПП на кордоні з Польщею введуть обмеження на пропуск. Вони діятимуть більше місяця.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
За інформацією польської сторони, з 8 травня до середини червня на території пункту пропуску "Корчова - Краківець" триватимуть дорожні роботи.
"Заплановано заміну асфальтного покриття на в’їзному напрямку для вантажного транспорту до Польщі та на виїзному - для пасажирського з боку Польщі", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у ДПСУ, у зв’язку з частковим перекриттям ділянок, де проводитимуться роботи, можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.
"Також триває реконструкція й у пункті пропуску "Шегині" з українського боку. Рекомендуємо заздалегідь планувати маршрути", - додали прикордонники.
Також, за можливості, користуватися менш завантаженими пунктами пропуску:
Як повідомлялось, до цього у пункті пропуску "Краківець" наразі спостерігається накопичення транспортних засобів на в'їзд та виїзд в/з України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.