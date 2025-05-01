На одному з КПП на кордоні з Польщею введуть обмеження на пропуск: що відомо

За інформацією польської сторони, з 8 травня до середини червня на території пункту пропуску "Корчова - Краківець" триватимуть дорожні роботи.

"Заплановано заміну асфальтного покриття на в’їзному напрямку для вантажного транспорту до Польщі та на виїзному - для пасажирського з боку Польщі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ДПСУ, у зв’язку з частковим перекриттям ділянок, де проводитимуться роботи, можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.

"Також триває реконструкція й у пункті пропуску "Шегині" з українського боку. Рекомендуємо заздалегідь планувати маршрути", - додали прикордонники.

Також, за можливості, користуватися менш завантаженими пунктами пропуску: