На одном из КПП на границе с Польшей введут ограничения на пропуск: что известно

На одном из КПП на границе с Польшей введут ограничения на пропуск. Они будут действовать больше месяца.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
По информации польской стороны, с 8 мая до середины июня на территории пункта пропуска "Корчева - Краковец" будут продолжаться дорожные работы.
"Запланирована замена асфальтового покрытия на въездном направлении для грузового транспорта в Польшу и на выездном - для пассажирского со стороны Польши", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ГПСУ, в связи с частичным перекрытием участков, где будут проводиться работы, возможно временное снижение пропускной способности.
"Также продолжается реконструкция и в пункте пропуска "Шегини" с украинской стороны. Рекомендуем заранее планировать маршруты", - добавили пограничники.
Также, по возможности, пользоваться менее загруженными пунктами пропуска:
Пограничный пункт Корчова-Краковец - украино-польский автомобильный пограничный пункт, расположенный в Подкарпатском воеводстве, в Ярославском уезде, в гмине Радымно, в городе Корчова.
До пересечения доходит украинская международная дорога М10 с польской стороны польская автомагистраль А4, а также национальная дорога 94.
Как сообщалось, до этого в пункте пропуска "Краковец" сейчас наблюдается накопление транспортных средств на въезд и выезд в/из Украины.
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