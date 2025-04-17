Черги на кордоні з Польщею: який пункт пропуску перевантажений

У пункті пропуску "Краківець" наразі спостерігається накопичення транспортних засобів на в'їзд та виїзд в/з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

За даними прикордонників, у пункті пропуску "Краківець" наразі спостерігається накопичення транспортних засобів на в'їзд та виїзд в та з України. Це може призвести до збільшення часу очікування.

Для того, щоб уникнути заторів і зекономити час, прикордонники радять розглянути можливість перетину кордону через інші пункти пропуску.

"Плануйте свій маршрут завчасно, щоб подорож була комфортною та без зайвих затримок", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, за словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, напередодні Великодня на українському кордоні почав збільшуватись пасажиропотік. На окремих напрямках можливі черги, особливо у вихідні.