На одному з КПП на кордоні з Польщею спостерігаються черги 5 січня. Мова йде про пункт пропуску "Краківець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

Прикордонники просять подорожніх врахувати інформацію та обирати менш завантажені пункти пропуску для перетину кордону.

"Увага, громадяни, які перетинають українсько-польський кордон у КПП "Краківець". Спостерігається накопичення транспортних засобів на вʼїзд та виїзд з України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня на пункті перетину кордону з Польщею утворилися черги. Тоді українцям перед плануванням дороги також радили обрати інший маршрут.

Нагадаємо, 23 листопада польські фермери заблокували КПП "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Тоді обмеження не стосувалися категорії легкових автомобілів та автобусів.

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