Фото: на одном из КПП на границе с Польшей наблюдаются очереди 5 января (иллюстрация/Getty Images)

На одном из КПП на границе с Польшей наблюдаются очереди 5 января. Речь идет о пункте пропуска "Краковец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Внимание, граждане, которые пересекают украинско-польскую границу в КПП "Краковец". Наблюдается накопление транспортных средств на въезд и выезд из Украины", - говорится в сообщении. Пограничники просят путешественников учесть информацию и выбирать менее загруженные пункты пропуска для пересечения границы.