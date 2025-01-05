На одном из КПП на границе с Польшей наблюдаются очереди
На одном из КПП на границе с Польшей наблюдаются очереди 5 января. Речь идет о пункте пропуска "Краковец".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Внимание, граждане, которые пересекают украинско-польскую границу в КПП "Краковец". Наблюдается накопление транспортных средств на въезд и выезд из Украины", - говорится в сообщении.
Пограничники просят путешественников учесть информацию и выбирать менее загруженные пункты пропуска для пересечения границы.
Как сообщалось, в конце октября на пункте пересечения границы с Польшей образовались очереди. Тогда украинцам перед планировкой дороги также советовали выбрать другой маршрут.
Напомним, 23 ноября польские фермеры заблокировали КПП "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Тогда ограничения не касались категории легковых автомобилей и автобусов.
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