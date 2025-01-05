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На одном из КПП на границе с Польшей наблюдаются очереди

Украина, Воскресенье 05 января 2025 12:26
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На одном из КПП на границе с Польшей наблюдаются очереди Фото: на одном из КПП на границе с Польшей наблюдаются очереди 5 января (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На одном из КПП на границе с Польшей наблюдаются очереди 5 января. Речь идет о пункте пропуска "Краковец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Внимание, граждане, которые пересекают украинско-польскую границу в КПП "Краковец". Наблюдается накопление транспортных средств на въезд и выезд из Украины", - говорится в сообщении.

Пограничники просят путешественников учесть информацию и выбирать менее загруженные пункты пропуска для пересечения границы.

Как сообщалось, в конце октября на пункте пересечения границы с Польшей образовались очереди. Тогда украинцам перед планировкой дороги также советовали выбрать другой маршрут.

Напомним, 23 ноября польские фермеры заблокировали КПП "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Тогда ограничения не касались категории легковых автомобилей и автобусов.

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Польша Краковец Граница с Украиной
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