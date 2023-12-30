На одному з КПП на кордоні з Польщею були проблеми з проїздом

На кордоні з Польщею тимчасово перекривали рух транспорту зранку 30 грудня. Йдеться про пункт пропуску "Шегині".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.
"Увага! У селі Шегині, на кордоні тимчасово перекритий рух. Проїзд не можливий", - йдеться у повідомленні.
Поліція не пояснила, що стало причиною перекриття проїзду. Патрульні закликають водіїв обирати інший пункт пропуску для виїзду за кордон.
Оновлено: патрульна поліція повідомила, що рух транспорту відновили.
Фото: на КПП "Шегині" перекрили проїзд (t.me/lvivpatrolpolice)
Нагадаємо, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. Вони вимагають повернення до системи дозволів для нашої країни.
З 4 грудня на українсько-польському кордоні запрацював пункт пропуску для порожніх вантажівок на виїзд з України.
Наразі польський та український уряди намагаються вирішити проблему, поки тривають переговори.
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