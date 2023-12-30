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На одном из КПП на границе с Польшей были проблемы с проездом

Фото: на одном из КПП на границе с Польшей перекрыли проезд (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

На границе с Польшей временно перекрывали движение транспорта утром 30 декабря. Речь идет о пункте пропуска "Шегини".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

"Внимание! В селе Шегини, на границе временно перекрыто движение. Проезд не возможен", - говорится в сообщении.

Полиция не объяснила, что явилось причиной перекрытия проезда. Патрульные призывают водителей выбирать другой пункт пропуска для выезда за границу.

Обновлено: патрульная полиция сообщила, что движение транспорта возобновили.

 

Фото: на КПП "Шегини" перекрыли проезд (t.me/lvivpatrolpolice)

Блокада границы

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения в систему разрешений для нашей страны.

С 4 декабря на украинско-польской границе  заработал пункт пропуска для пустых грузовиков на выезд из Украины.

Польское и украинское правительства пытаются решить проблему, пока продолжаются переговоры.

 

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полицияГраница с Украиной