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В одному із старовинних будинків Одеси обвалилася стеля, заблокувавши мешканців у квартирах

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Одеса, Субота 10 грудня 2022 14:21
В одному із старовинних будинків Одеси обвалилася стеля, заблокувавши мешканців у квартирах Фото: в одному із старовинних будинків Одеси обвалилася стеля (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Одесі на Олександрівському проспекті, 37, у старовинному будинку впала стеля. Вхідні двері мешканців завалило, у зв'язку з чим вони кілька годин сиділи під замком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

"Трьома хвилинами раніше я зайшов до себе додому, а потім почув страшний гуркіт. Стеля над сходовою кліткою обвалилася і впала прямо на сходи. У нашій парадній живуть шестеро дітей. Щастя, що ніхто з них у цей момент не знаходився в зоні обвалення", - розповів один із мешканців будинку.

На місце події прибули поліцейські, рятувальники та комунальники, які розпочали розчищення завалів та деблокували замкнених у своїх квартирах людей.

Фото: наслідки обвалу стелі у старовинному будинку Одеси (Думська)

За словами мешканців, обвал не став для них несподіванкою.

"Ситуація розпалювалася протягом років п'яти. Справа в тому, що на стелі знаходилися важкі брили з ракушняка, які повільно, але вірно продавлювали його. Дах підтікав, балки прогнили і сталося те, що сталося. Ми неодноразово зверталися до державних і комунальних структур, але нас не почули", - заявив один із них.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, щов Одесі 10 грудня вимкнули світло у всіх споживачів. Причиною цього стали масштаби руйнувань енергоінфраструктури, завданих ударами ворожих дронів цієї ночі.

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