В одном из старинных домов Одессы обвалился потолок, заблокировав жильцов в квартирах
В Одессе на Александровском проспекте, 37, в старинном доме рухнул потолок. Входные двери жителей завалило, в связи с чем они несколько часов сидели взаперти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".
"Тремя минутами ранее я зашел к себе домой, а затем услышал страшный грохот. Потолок над лестничной клеткой обвалился и рухнул прямо на лестницу. В нашей парадной живут шестеро детей. Счастье, что никто из них в этот момент не находился в зоне обрушения", - рассказал один их жителей дома.
На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и коммунальщики, которые приступили к расчистке завалов и деблокировали запертых в своих квартирах людей.
Фото: последствия обвала потолка в старинном доме Одессы (Думская)
По словам жителей, обвал не стал для них неожиданностью.
"Ситуация накалялась на протяжении лет пяти. Дело в том, что на потолке находились увесистые глыбы из ракушняка, которые медленно, но верно продавливали его. Крыша подтекала, балки прогнили и произошло то, что произошло. Мы неоднократно обращались в государственные и коммунальные структуры, но нас не услышали", - заявил один из них.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе 10 декабря выключили свет у всех потребителей. Причиной тому стали масштабы разрушений энергоинфраструктуры, нанесенные ударами вражеских дронов этой ночью.
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