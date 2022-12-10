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В одном из старинных домов Одессы обвалился потолок, заблокировав жильцов в квартирах

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Одесса, Суббота 10 декабря 2022 14:21
В одном из старинных домов Одессы обвалился потолок, заблокировав жильцов в квартирах Фото: в одном из старинных домов Одессы обвалился потолок (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Одессе на Александровском проспекте, 37, в старинном доме рухнул потолок. Входные двери жителей завалило, в связи с чем они несколько часов сидели взаперти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

"Тремя минутами ранее я зашел к себе домой, а затем услышал страшный грохот. Потолок над лестничной клеткой обвалился и рухнул прямо на лестницу. В нашей парадной живут шестеро детей. Счастье, что никто из них в этот момент не находился в зоне обрушения", - рассказал один их жителей дома.

На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и коммунальщики, которые приступили к расчистке завалов и деблокировали запертых в своих квартирах людей.

Фото: последствия обвала потолка в старинном доме Одессы (Думская)

По словам жителей, обвал не стал для них неожиданностью.

"Ситуация накалялась на протяжении лет пяти. Дело в том, что на потолке находились увесистые глыбы из ракушняка, которые медленно, но верно продавливали его. Крыша подтекала, балки прогнили и произошло то, что произошло. Мы неоднократно обращались в государственные и коммунальные структуры, но нас не услышали", - заявил один из них.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе 10 декабря выключили свет у всех потребителей. Причиной тому стали масштабы разрушений энергоинфраструктуры, нанесенные ударами вражеских дронов этой ночью.

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Одесса Обрушение дома
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