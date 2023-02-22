В одному із населених пунктів Херсонської області зникло водопостачання: що трапилося

У селищі міського типу Нововоронцовка (Херсонська область) зникло водопостачання через критичний рівень падіння води у Дніпрі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.
"У Нововоронцівці зникло водопостачання! Це сталося через критичний рівень падіння води в Дніпрі. Вода зі свердловини, які забезпечують водопостачання селища, зникла повністю", - розповіла влада.
Там зазначили, що наразі жителі громади можуть набрати технічну воду між РЕЗ та ЕМ, а також біля автозаправки Бериславською вулицею.
Наразі терміни відновлення водопостачання невідомі. Про зміни у Херсонській ОВА обіцяють повідомити окремо.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти скидають воду на Каховській ГЕС, через що рівень води у Каховському водосховищі стрімко падає – це може призвести до катастрофи на Запорізькій АЕС.
Як ми писали, у Каховському водосховищі рівень води впав на 1,4 м, тож мешканцям сусідніх громад радять зробити триденні запаси води.
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