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В одному із населених пунктів Херсонської області зникло водопостачання: що трапилося

Фото: в одному з населених пунктів Херсонської області зникло водопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У селищі міського типу Нововоронцовка (Херсонська область) зникло водопостачання через критичний рівень падіння води у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.

"У Нововоронцівці зникло водопостачання! Це сталося через критичний рівень падіння води в Дніпрі. Вода зі свердловини, які забезпечують водопостачання селища, зникла повністю", - розповіла влада.

Там зазначили, що наразі жителі громади можуть набрати технічну воду між РЕЗ та ЕМ, а також біля автозаправки Бериславською вулицею.

Наразі терміни відновлення водопостачання невідомі. Про зміни у Херсонській ОВА обіцяють повідомити окремо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти скидають воду на Каховській ГЕС, через що рівень води у Каховському водосховищі стрімко падає – це може призвести до катастрофи на Запорізькій АЕС.

Як ми писали, у Каховському водосховищі рівень води впав на 1,4 м, тож мешканцям сусідніх громад радять зробити триденні запаси води.

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