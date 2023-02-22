В одном из населенном пунктов Херсонской области исчезло водоснабжение: что случилось

В поселке городского типа Нововоронцовка (Херсонская область) исчезло водоснабжение из-за критического уровня падения воды в Днепре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.
"В Нововоронцовке исчезло водоснабжение! Это произошло из-за критического уровня падения воды в Днепре. Вода из скважины, которые обеспечивают водоснабжение поселка, исчезла полностью", - рассказали власти.
Там отметили, что в настоящее время жители общины могут набрать техническую воду между РЕЗ и ЭМ, а также возле автозаправки по Бериславской улице.
Сейчас сроки восстановления водоснабжения неизвестны. Об изменениях в Херсонской ОВА обещают сообщить отдельно.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты сбрасывают воду на Каховской ГЭС, из-за чего уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает - это может привести к катастрофе на Запорожской АЭС.
Как мы писали, в Каховском водохранилище уровень воды упал на 1,4 м , так что жителям соседних общин советуют сделать трехдневные запасы воды.
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