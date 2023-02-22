RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В одном из населенном пунктов Херсонской области исчезло водоснабжение: что случилось

Фото: в одном из населенном пунктов Херсонской области исчезло водоснабжение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В поселке городского типа Нововоронцовка (Херсонская область) исчезло водоснабжение из-за критического уровня падения воды в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.

"В Нововоронцовке исчезло водоснабжение! Это произошло из-за критического уровня падения воды в Днепре. Вода из скважины, которые обеспечивают водоснабжение поселка, исчезла полностью", - рассказали власти.

Там отметили, что в настоящее время жители общины могут набрать техническую воду между РЕЗ и ЭМ, а также возле автозаправки по Бериславской улице.

Сейчас сроки восстановления водоснабжения неизвестны. Об изменениях в Херсонской ОВА обещают сообщить отдельно.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты сбрасывают воду на Каховской ГЭС, из-за чего уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает - это может привести к катастрофе на Запорожской АЭС.

Как мы писали, в Каховском водохранилище уровень воды упал на 1,4 м , так что жителям соседних общин советуют сделать трехдневные запасы воды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьрека Днепр