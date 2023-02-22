В одному із населених пунктів Херсонської області зникло водопостачання: що трапилося

Фото: в одному з населених пунктів Херсонської області зникло водопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)

У селищі міського типу Нововоронцовка (Херсонська область) зникло водопостачання через критичний рівень падіння води у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.