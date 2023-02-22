В одном из населенном пунктов Херсонской области исчезло водоснабжение: что случилось

В поселке городского типа Нововоронцовка (Херсонская область) исчезло водоснабжение из-за критического уровня падения воды в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.

"В Нововоронцовке исчезло водоснабжение! Это произошло из-за критического уровня падения воды в Днепре. Вода из скважины, которые обеспечивают водоснабжение поселка, исчезла полностью", - рассказали власти.

Там отметили, что в настоящее время жители общины могут набрать техническую воду между РЕЗ и ЭМ, а также возле автозаправки по Бериславской улице.

Сейчас сроки восстановления водоснабжения неизвестны. Об изменениях в Херсонской ОВА обещают сообщить отдельно.