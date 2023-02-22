ua ru
Ср, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В одном из населенном пунктов Херсонской области исчезло водоснабжение: что случилось

Новина українською →
Херсонская область, Среда 22 февраля 2023 12:52
В одном из населенном пунктов Херсонской области исчезло водоснабжение: что случилось Фото: в одном из населенном пунктов Херсонской области исчезло водоснабжение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В поселке городского типа Нововоронцовка (Херсонская область) исчезло водоснабжение из-за критического уровня падения воды в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.

"В Нововоронцовке исчезло водоснабжение! Это произошло из-за критического уровня падения воды в Днепре. Вода из скважины, которые обеспечивают водоснабжение поселка, исчезла полностью", - рассказали власти.

Там отметили, что в настоящее время жители общины могут набрать техническую воду между РЕЗ и ЭМ, а также возле автозаправки по Бериславской улице.

Сейчас сроки восстановления водоснабжения неизвестны. Об изменениях в Херсонской ОВА обещают сообщить отдельно.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты сбрасывают воду на Каховской ГЭС, из-за чего уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает - это может привести к катастрофе на Запорожской АЭС.

Как мы писали, в Каховском водохранилище уровень воды упал на 1,4 м , так что жителям соседних общин советуют сделать трехдневные запасы воды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область река Днепр
NEWS
Новая тактика россиян. Буданов рассказал о методах оккупантов вблизи Бахмута
Новая тактика россиян. Буданов рассказал о методах оккупантов вблизи Бахмута
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины