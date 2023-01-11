В одному з аеропортів Лондона виявили посилку з ураном

Як повідомляє поліція, забруднений матеріал було виявлено 29 грудня.

За даними командувача Річарда Сміта, кількість забрудненого матеріалу "була надзвичайно малою" і, за оцінкою експертів, не становить загрози для населення.

"Хоча наше розслідування ще триває, з наших запитів поки не схоже, що це пов'язано з якоюсь прямою загрозою", - зазначив він.

У поліції уточнили, що в рамках розслідування жодних арештів не проводили. Проте правоохоронці продовжать розслідувати справу, щоби переконатися, що ситуація не пов'язана з будь-якими погрозами.