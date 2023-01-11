RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В одном из аэропортов Лондона обнаружили посылку с ураном

Фото: в одном из аэропортов Лондона обнаружили посылку с ураном (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В аэропорту Лондона Хитроу британские пограничники во время плановой проверки обнаружили посылку со следами урана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщает полиция, загрязненный материал был обнаружен 29 декабря.

По данным командующего Ричарда Смита, количество загрязненного материала "было чрезвычайно малым" и, по оценке экспертов, не представляет угрозы для населения.

"Хотя наше расследование еще продолжается, из наших запросов пока не похоже, что это связано с какой-то прямой угрозой", - отметил он.

В полиции уточнили, что в рамках расследования никаких арестов не проводилось. Однако правоохранители продолжат расследовать дело, чтобы убедиться, что ситуация не связана с какими-либо угрозами.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран установил рекорд по темпам обогащения урана. Мощности по обогащению вдвое превосходят суммарные уровни с момента зарождения ядерной индустрии в стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобританияполицияаеропорт