На одном из выездов из Киева ограничат движение до конца сентября

На Броварском проспекте начинается средний ремонт. Покрытие будут заменять на участке от Черниговской площади до станции метро "Лесная".

"Будут работать в направлении выезда из города. Во время ремонта движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

В ночь на 12 сентября на участке будут снимать старую дорожную одежду.