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На одном из выездов из Киева ограничат движение до конца сентября

Автор: Инна Собора

В Киеве на Броварском проспекте частично ограничат движение. Ограничения будут действовать с 20:00 11 сентября до 30 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевавтодор".

На Броварском проспекте начинается средний ремонт. Покрытие будут заменять на участке от Черниговской площади до станции метро "Лесная".

"Будут работать в направлении выезда из города. Во время ремонта движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

В ночь на 12 сентября на участке будут снимать старую дорожную одежду.

Ранее РБК-Украина писало, что на украинских дорогах заработали еще 20 приборов системы автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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КиевОграничение движения