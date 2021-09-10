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На одному із виїздів з Києва обмежать рух до кінця вересня

Автор: Инна Собора

В Києві на Броварському проспекті частково обмежать рух. Обмеження діятимуть з 20:00 11 вересня до 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київавтодор".

На Броварському проспекті розпочинається середній ремонт. Покриття замінюватимуть на ділянці від Чернігівської площі до станції метро "Лісова".

"Працюватимуть у напрямку виїзду з міста. Під час ремонту рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

У ніч проти 12 вересня на ділянці зніматимуть старий дорожній одяг.

Раніше РБК-Україна писало, що на українських дорогах запрацювали ще 20 приладів системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

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КиївОбмеження руху