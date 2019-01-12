В одном из вузов США ввели курс о российской гибридной угрозе

Курс стартует весной 2019 года
В Джорджтаунском университете в Вашингтоне (США) студентам будут преподавать курс о российской гибридной угрозе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт университета.
Курс стартует весной 2019 года.
Как сообщается, курс будет "охватывать российскую доктрину и идеологию, которая закладывает основу для глобального империалистического бунта Кремля".
Во время курса планируется рассмотрение примеров, а также исследование тактик и операций, будет изучаться и история подобных тактик ведения гибридной войны.
Вести курс будет американская журналистка-аналитик, эксперт по информационной войне Молли МакКью.
Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал признаки гибридной войны, которую ведет Российская Федерация против Украины.
"Гибридная война РФ против Украины - это не только наступление ground forces на фронте, атаки террористов, подготовленных в лагерях Ростова и Курска. Это также подрыв Украины изнутри пятой колонной, лозунг которой: "Измена. Все пропало"", - сказал президент.
Также Порошенко заявлял, что цель гибридной войны Российской Федерации заключается в том, чтобы подорвать устои всего демократического мира.