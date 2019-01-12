ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В одном из вузов США ввели курс о российской гибридной угрозе

Новости » Политика    12.01.2019 - 19:47
В одном из вузов США ввели курс о российской гибридной угрозе
Фото: Джорджтаунский университет (Wikimapia)

Курс стартует весной 2019 года

В Джорджтаунском университете в Вашингтоне (США) студентам будут преподавать курс о российской гибридной угрозе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт университета.

Курс стартует весной 2019 года.

Как сообщается, курс будет "охватывать российскую доктрину и идеологию, которая закладывает основу для глобального империалистического бунта Кремля".

Во время курса планируется рассмотрение примеров, а также исследование тактик и операций, будет изучаться и история подобных тактик ведения гибридной войны.

Вести курс будет американская журналистка-аналитик, эксперт по информационной войне Молли МакКью.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал признаки гибридной войны, которую ведет Российская Федерация против Украины.

"Гибридная война РФ против Украины - это не только наступление ground forces на фронте, атаки террористов, подготовленных в лагерях Ростова и Курска. Это также подрыв Украины изнутри пятой колонной, лозунг которой: "Измена. Все пропало"", - сказал президент.

Также Порошенко заявлял, что цель гибридной войны Российской Федерации заключается в том, чтобы подорвать устои всего демократического мира

 

Трамп раскритиковал ФБР после сообщений о расследовании бюро его связей с РФ
Новости Украины Российская Федерациягибридная войнаСоединенные Штаты Америкивузы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь