В одному з вузів США ввели курс російської гібридної загрози

Курс стартує навесні 2019 року
В Джорджтаунському університеті у Вашингтоні (США) студентам будуть викладати курс російської гібридної загрози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт університету.
Курс стартує навесні 2019 року.
Як повідомляється, курс "буде охоплювати російську доктрину і ідеологію, яка закладає основу для глобального імперіалістичного бунту Кремля".
Під час курсу планується розгляд прикладів, а також дослідження тактик і операцій, буде вивчатися історія подібних тактик ведення гібридної війни.
Вести курс буде американська журналістка-аналітик, експерт з інформаційної війни Моллі МакКью.
Раніше президент України Петро Порошенко назвав ознаки гібридної війни, яку веде Росія проти України.
"Гібридна війна РФ проти України - це не тільки наступ ground forces на фронті, атаки терористів, підготовлених в таборах Ростова і Курська. Це також підрив України зсередини п'ятою колоною, гасло якої: "Зрада. Все пропало", - сказав президент.
Також Порошенко заявляв, що мета гібридної війни Російської Федерації полягає в тому, щоб підірвати підвалини всього демократичного світу.