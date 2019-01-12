В одному з вузів США ввели курс російської гібридної загрози

Фото: Джорджтаунський університет (Wikimapia)

Курс стартує навесні 2019 року

В Джорджтаунському університеті у Вашингтоні (США) студентам будуть викладати курс російської гібридної загрози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт університету.

Курс стартує навесні 2019 року.

Як повідомляється, курс "буде охоплювати російську доктрину і ідеологію, яка закладає основу для глобального імперіалістичного бунту Кремля".

Під час курсу планується розгляд прикладів, а також дослідження тактик і операцій, буде вивчатися історія подібних тактик ведення гібридної війни.

Вести курс буде американська журналістка-аналітик, експерт з інформаційної війни Моллі МакКью.

Раніше президент України Петро Порошенко назвав ознаки гібридної війни, яку веде Росія проти України.

"Гібридна війна РФ проти України - це не тільки наступ ground forces на фронті, атаки терористів, підготовлених в таборах Ростова і Курська. Це також підрив України зсередини п'ятою колоною, гасло якої: "Зрада. Все пропало", - сказав президент.

Також Порошенко заявляв, що мета гібридної війни Російської Федерації полягає в тому, щоб підірвати підвалини всього демократичного світу.