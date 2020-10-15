ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На одном из въездов в Киев ограничили движение

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня и завтра частично ограничат движение транспорта на Броварском проспекте. Причиной тому являются ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Движение транспорта решили ограничить с сегодняшнего дня до 19:00, а также завтра с 08:00 до 19:00.

Самые читаемые новости

Как отмечается, продолжается ремонт асфальта - обновляют покрытие на участке между остановками "Военный городок" и "Птицефабрика".

Напомним, в Киеве задерживается движение фуникулера. Он задерживается по техническим причинам.

Ранее на улице Борщаговской в Киеве частично ограничили движение до 18 октября. Это связано с капитальным ремонтом.

Напомним, в столице произошел сбой в работе метрополитена. Проблемы наблюдались с работой сервиса электронного билета.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины транспорт