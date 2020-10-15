На одном из въездов в Киев ограничили движение

Сегодня и завтра частично ограничат движение транспорта на Броварском проспекте. Причиной тому являются ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Движение транспорта решили ограничить с сегодняшнего дня до 19:00, а также завтра с 08:00 до 19:00.

Как отмечается, продолжается ремонт асфальта - обновляют покрытие на участке между остановками "Военный городок" и "Птицефабрика".

Напомним, в Киеве задерживается движение фуникулера. Он задерживается по техническим причинам.

Ранее на улице Борщаговской в Киеве частично ограничили движение до 18 октября. Это связано с капитальным ремонтом.

Напомним, в столице произошел сбой в работе метрополитена. Проблемы наблюдались с работой сервиса электронного билета.