Фото: киевский фуникулер (wikimedia)

В Киеве задерживается движение фуникулера. Он задерживается по техническим причинам.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Ориентировочно фуникулер возобновит движение в 11:30. На место вызвали ответственную службу КП "Киевпастранс".

Напомним, до конца августа фуникулер был закрыт в связи с ежегодными ремонтными работами, во время которых покрасили вагоны, заменили колеса и обновили обшивку. Также провели плановый ремонт машинного зала, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть.

После открытия там, как во всем общественном транспорте столицы, действует обязательный масочный режим.

Как писало РБК-Украина, реставрация моста имени Патона в столице продлится пять лет. Во время ремонтных работ планируют увеличить его пропускную способность.

Напомним, ранее на улице Борщаговской в Киеве частично ограничили движение до 18 октября. Это связано с капитальным ремонтом.