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На одном из въездов в Киев ограничили движение

Киев, Четверг 15 октября 2020 10:30
На одном из въездов в Киев ограничили движение
Фото: полицейский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня и завтра частично ограничат движение транспорта на Броварском проспекте. Причиной тому являются ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

На одном из въездов в Киев ограничили движение

Движение транспорта решили ограничить с сегодняшнего дня до 19:00, а также завтра с 08:00 до 19:00.

Как отмечается, продолжается ремонт асфальта - обновляют покрытие на участке между остановками "Военный городок" и "Птицефабрика".

Напомним, в Киеве задерживается движение фуникулера. Он задерживается по техническим причинам.

Ранее на улице Борщаговской в Киеве частично ограничили движение до 18 октября. Это связано с капитальным ремонтом.

Напомним, в столице произошел сбой в работе метрополитена. Проблемы наблюдались с работой сервиса электронного билета.

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