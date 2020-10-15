На одному з в'їздів до Києва обмежили рух

Фото: поліцейський (РБК-Україна)

Сьогодні та завтра частково обмежуватимуть рух транспорту на Броварському проспекті. Причиною тому є ремонтні роботи.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Рух транспорту вирішили обмежити з сьогоднішнього дня до 19:00, а також завтра із 08:00 до 19:00.

Як зазначається, триває ремонт асфальту - оновлюють покриття на ділянці між зупинками "Військове містечко" і "Птахофабрика".

Нагадаємо, у Києві затримується рух фунікулера. Він затримується з технічних причин.

Раніше на вулиці Борщагівській у Києві частково обмежили рух до 18 жовтня. Це пов'язано з капітальним ремонтом.

Нагадаємо, у столиці стався збій в роботі метрополітену. Проблеми спостерігалися з роботою сервісу електронного квитка.