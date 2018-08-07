Работа приемной комиссии учебного заведения была парализована ориентировочно с 17:00

В одном из университетов Киева возник конфликт из-за неуплаты аренды. Об этом РБК-Украина сообщила спикер Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик.

"Гражданско-правовые отношения: предварительно известно, что конфликт между арендатором и арендодателем. Арендатор не платил деньги за аренду помещения. На месте патрульные и следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции", - сообщила Блищик.

Как отметил в комментарии РБК-Украина президент открытого международного университета развития человека "Украина" Петр Таланчук, работа приемной комиссии учебного заведения была парализована ориентировочно с 17.00.

"Эта проблема возникла, когда ликвидировали банк "Хрещатик", где у нас была часть непогашенного кредита и когда начались торги, одна фирма выкупила этот долг и хотела плести из нас нити. Мы подали в суд, где по настоящее время продолжается борьба... Потом приехало четыре автобуса молодых людей, заблокировали корпус и сняли нашу охрану... Работа приемной комиссии была парализована. Они приехали около 17.00", - рассказал Таланчук.

Напомним, в Одесском национальном медицинском университете (ОНМедУ) назначен исполняющий обязанности ректора. Им стал Константин Аймедов. 20 июля он приступил к работе. В отделе канцелярии Одесского медуниверситета 20 июля был зарегистрирован соответствующий приказ.