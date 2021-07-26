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В одном из столичных вузов торговали дипломами: СБУ разоблачила схему

Автор: Сергей Пышкин

СБУ разоблачила советницу ректора одного из частных учреждений высшего образования на продаже дипломов об окончании вуза. Правоохранители задержали злоумышленницу во время получения взятки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Согласно данным правоохранителей, советница ректора за взятку обещала получение диплома одного из частных учреждений высшего образования, без фактического обучения и сдачи экзаменов.

"За взятки она обещала ранее отчисленным студентам содействие в восстановлении в вузе и получении выпускных дипломов вне установленных требований учебной программы", - сообщает пресс-служба органа.

Отмечается, что незаконные предложения советницы ректора стоили начиная от 1,5 тысячи долларов.

В соответствии с ч. 4 ст. 368-3 Уголовного Кодекса Украины, злоумышленнице грозит лишение свободы сроком до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Фото: в Киеве разоблачили советницу ректора на торговле дипломами (фото ssu.gov.ua)

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