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В одному зі столичних вишів торгували дипломами: СБУ викрила схему

Автор: Сергій Пишкін

СБУ викрила радницю ректора одного із приватних закладів вищої освіти на продажі дипломів про закінчення вишу. Правоохоронці затримали зловмисницю під час отримання хабаря.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Згідно з даними правоохоронців, радниця ректора за хабар обіцяла отримання диплому одного із приватних закладів вищої освіти, без фактичного навчання й складання іспитів.

"За хабарі вона обіцяла раніше відрахованим студентам сприяння у поновленні у виші й одержанні випускних дипломів поза встановленими вимогами навчальної програми", - повідомляє пресслужба органу.

Зазначається, що незаконні пропозиції радниці ректора коштували починаючи від 1,5 тисячі доларів.

Відповідно до ч. 4 ст. 368-3 Кримінального Кодексу України, зловмисниці загрожує позбавлення волі строком до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Фото: в Києві викрили радницю ректора на торгівлі дипломами (ssu.gov.ua)

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