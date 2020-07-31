В одном из районов Ровенской области ужесточили карантин

На территории района ввели ряд ограничений
Ровенская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций усилила карантин в Костопольском районе. На территории района наблюдается значительный прирост больных коронавирусом.
Об этом сообщает Ровенская областная государственная администрация.
Как пояснили в ОГА, в Костопольском районе за последние 7 дней обнаружили 124 больных коронавирусом, что составило 193,9 случая на 100 тысяч населения.
В рамках усиления карантина на территории района запрещается:
Усиленно контролировать соблюдение карантина будут Госпродпотребслужба и Нацполиция, а также районные администрации и органы местного самоуправления.
Напомним, ранее карантин ужесточили в двух районах Сумской области; на территории районов наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусом.
Кроме того, в Украине уже третий день фиксируют более 1000 случаев коронавируса; за прошедшие сутки в Украине обнаружили 1090 больных.