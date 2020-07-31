У одному з районів Рівненської області посилили карантин

На території району ввели ряд обмежень
Рівненська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посилила карантин у Костопільському районі. На території району спостерігається значний приріст хворих на коронавірус.
Про це повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація.
Як пояснили в ОДА, у Костопільському районі за останні 7 днів виявили 124 хворих на коронавірус, що склало 193,9 випадку на 100 тисяч населення.
В рамках посилення карантину на території району забороняється:
Посилено контролюватимуть дотримання карантину Держпродспоживслужба та Нацполіція, а також районні адміністрації та органи місцевого самоврядування.
Нагадаємо, раніше карантин посилили у двох районах Сумської області; на території районів спостерігається високий рівень захворюваності на коронавірус.
Крім того, в Україні вже третій день фіксують понад 1000 випадків коронавірусу; за минулу добу в Україні виявили 1090 хворих.