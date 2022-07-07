В одном из районов Киевской области усилят меры безопасности: с чем это связано

В период с 7 по 8 июля на территории Вышгородского района Киевской области пройдут командно-штабные учения. В ходе учений могут усилить меры безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на Telegram Вышгородской районной военной администрации.

Отмечается, что учения будут проходить с целью наращивания оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ, других составляющих сил безопасности и обороны государства.

"В ходе обучения возможны усиленные меры безопасности. Просим сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении.