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В одному з районів Київської області посилять заходи безпеки: з чим це пов'язано

Фото: у Київській області пройдуть командно-штабні навчання (flickr.com/photos/ng_ukraine)
Автор: Руслан Гаращенко

У період з 7 по 8 липня на території Вишгородського району Київської області пройдуть командно-штабні навчання. В ході навчань можуть посилити заходи безпеки.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Telegram Вишгородської районної військової адміністрації.

Відзначається, що навчання проходитимуть з метою нарощування оперативних можливостей органів військового управління, військових частин і підрозділів ЗСУ, інших складових сил безпеки і оборони держави.

"В ході навчання можливі посилені заходи безпеки. Просимо зберігати спокій і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше аналогічні навчання пройшли в Броварському районі Київської області. Жителів також попереджали про пересування техніки та посилення безпеки в районі.

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Київська областьВійськові навчанняВійна в Україні