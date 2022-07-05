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В Киевской области предупредили о передвижении военной техники: в чем причина

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Киев, Вторник 05 июля 2022 12:16
В Киевской области предупредили о передвижении военной техники: в чем причина Фото: украинские военные (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Руслан Гаращенко

В Броварском районе Киевской области с 5 по 6 июля пройдут командно-штабные учения. Жителей предупреждают о передвижении военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Броваров Игоря Сапожко.

"В Броварах и на территории района возможно передвижение военной техники, будет усилен контроль на блокпостах и другие дополнительные меры безопасности", - говорится в сообщении.

Мэр призвал граждан с понимаем отнестись к текущей ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Броварах мужчина получил огнестрельные ранения при попытке бегства от бойцов территориальной обороны, которые ночью патрулировали улицы города, когда действовал комендантский час.

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