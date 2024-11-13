В одном из городов Украины всю неделю обещают рейды полиции: в чем причина
У Переяславі Київської області з 11 по 18 листопада поліція проводитиме профілактичні рейди для підвищення транспортної дисципліни та дотримання ПДР водіями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Proslav.
Ці заходи мають на меті зменшити кількість порушень та попередити небезпечні ситуації на дорогах міста.
Особливу увагу під час рейдів буде приділено дотриманню правил паркування, вимог дорожньої розмітки та знаків.
Рейди пройдуть у два етапи
- На першому етапі - з 11 по 13 листопада, планується проведення профілактичних бесід і інформування водіїв.
- Другий етап - з 13 по 18 листопада, передбачає практичну частину з залученням евакуаторів та додаткових нарядів поліції для активного контролю та реагування на порушення.
Міська рада Переяслава закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, щоб забезпечити безпеку та комфорт на дорогах міста.
Нагадаємо,що сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили прийом замовлень від водіїв на виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків для транспортних засобів.
Крім того, у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає жорсткіші заходи для водіїв. За повторні порушення пропонують позбавляти прав.