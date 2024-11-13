В одном из городов Украины всю неделю обещают рейды полиции: в чем причина

Фото: профілактичні заходи з безпеки руху у Переяславі (GettyImages)

У Переяславі Київської області з 11 по 18 листопада поліція проводитиме профілактичні рейди для підвищення транспортної дисципліни та дотримання ПДР водіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Proslav.