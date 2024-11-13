В одном из городов Украины всю неделю обещают рейды полиции: в чем причина
В Переяславе Киевской области с 11 по 18 ноября полиция будет проводить профилактические рейды для повышения транспортной дисциплины и соблюдения ПДР водителями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Proslav.
Эти мероприятия направлены на уменьшение нарушений и предотвращение опасных ситуаций на дорогах города.
Особое внимание будет уделено соблюдению правил парковки, а также требованиям дорожной разметки и знаков.
Рейды будут проводиться в два этапа
- Первый этап - с 11 по 13 ноября, включает профилактические беседы и информирование водителей.
- Второй этап - с 13 по 18 ноября начнется практическая фаза рейдов с привлечением эвакуаторов и дополнительных нарядов полиции для активного контроля и реагирования на нарушения.
Городская администрация Переяслава призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, чтобы повысить безопасность и комфорт на дорогах города.
Напомним,что сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили прием заказов от водителей на изготовление макетов индивидуальных номерных знаков для транспортных средств.
Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает более жесткие меры наказания для водителей. В частности, за повторные нарушения предлагают лишать прав.