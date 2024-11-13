В одном из городов Украины всю неделю обещают рейды полиции: в чем причина

Фото: профилактические меры по безопасности движения в Переяславе (Getty Images)

В Переяславе Киевской области с 11 по 18 ноября полиция будет проводить профилактические рейды для повышения транспортной дисциплины и соблюдения ПДР водителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Proslav.