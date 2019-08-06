ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В одном из автомобилей, столкнувшихся в Каире, была взрывчатка

Новости » Происшествия    06.08.2019 - 05:40
В одном из автомобилей, столкнувшихся в Каире, была взрывчатка
Фото: взрыв в Каире (EPA-EFE)

Количество погибших в результате взрыва в центре Каира возросло до 20

В одном из автомобилей, столкновение которых в центре Каира привело ко взрыву, была взрывчатка, поскольку его планировали использовать в террористической операции. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Египта, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Правоохранители добавляют, что автомобиль заминировала экстремистская группировка "Хазм", которая пока не прокомментировала данное обвинение.

Автомобиль, двигавшийся по встречной полосе, столкнулся с тремя другими автомобилями непдалеко от Национального института рака в центре столицы Египта.

По последним данным, количество погибших в результате взрыва после столкновения нескольких автомобилей в центре Каира возросло до 20, 47 человек получили ранения.

Напомним, 4 августа в центре Каира произошел взрыв возле Национального института рака после того, как автомобиль столкнулся с тремя другими автомобилями. По данным Министерства охраны здоровья, взрыв также нанес ущерб объектам внутри института. Институт был эвакуирован, а пациенты переведены в больницу Аль-Мунира.

Первоначально сообщалось о по меньшей мере семнадцати погибших и 32 раненых.

 

Число погибших при взрыве в Каире возросло В Каире в произошел взрыв возле института рака, 17 погибших
Новости Украины ЕгипетКаирВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь