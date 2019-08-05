ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Каире в произошел взрыв возле института рака, 17 погибших

Новости » Происшествия    05.08.2019 - 05:40
В Каире в произошел взрыв возле института рака, 17 погибших
Фото: взрыв в Каире (EPA-EFE/MOHAMED HOSSAM)

В центре Каира взорвался автомобиль, врезавшийся в три других авто

В центре столицы Египта - Каире - погибли по меньшей мере семнадцать человек, еще 32 получили ранения. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на El Arabiya.

Отмечается, взрыва произошел возле Национального института рака в понедельник, 5 августа. Как сообщили в министерстве внутренних дел Египта, автомобиль столкнулся с тремя другими автомобилями, что привело к взрыву. Прокурор Египта расследует причину инцидента.

Национальный институт онкологии находится в районе Эль-Маниал и выходит прямо на Нил, район с высокой плотностью движения.

По данным Министерства здравоохранения, взрыв также нанес ущерб объектам внутри института.  Институт эвакуирован, а пациенты переведены в больницу Аль-Мунира.

Напомним, в июле в Каире столкнулись два микроавтобуса, в результате аварии погибли 14 человек. Также пострадали 10 человек. Причины ДТП неизвестны.

В Бангкоке произошла серия взрывов, есть раненые В Кабуле при взрыве в офисе партии погибли 20 человек
Новости Украины ЕгипетКаирВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь