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У одному з автомобілів, що зіткнулися в Каїрі, була вибухівка

Новини » Надзвичайні події    06.08.2019 - 05:40
У одному з автомобілів, що зіткнулися в Каїрі, була вибухівка
Фото: вибух у Каїрі (EPA-EFE)

Кількість загиблих внаслідок вибуху у центрі Каїра зросла до 20

У одному із автомобілів, зіткнення яких у центрі Каїру призвело до вибуху, була вибухівка, оскільки його планували використати у терористичній операції. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Єгипту, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Правоохоронці додають, що автомобіль замінувало екстремістське угруповання "Хазм", яке поки не коментувало це звинувачення.

Автомобіль, що рухався зустрічною смугою, зіткнувся з трьома іншими автівками неподалік Національного інституту раку в центрі столиці Єгипту.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок вибуху після зіткнення кількох автомобілів у центрі Каїра зросла до 20, 47 людей отримали поранення.

Нагадаємо, 4 серпня у центрі Каїру стався вибух біля Національного інституту раку післ того, як автомобіль зіткнувся з трьома іншими автомобілями. За даними Міністерства охорони здоров'я, вибух також завдав шкоди об'єктам всередині інституту. Інститут було евакуйовано, а пацієнти переведені в лікарню Аль-Муніра.

Спочатку повідомлялося про щонайменше сімнадцятьох загиблих та 32 поранених. 

 

Кількість загиблих під час вибуху в Каїрі зросла У Каїрі стався вибух біля інституту раку, 17 загиблих
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