Одноклубник Зінченка став Грінчем "Арсенала" і поцупив у команди символ Різдва: відео

25-річний голкіпер жартома вкрав ялинкові прикраси "канонірів". Інцидент трапився в тренувальному комплексі лондонців.

Злочин Ремсдейла потрапив на "оперативне" відео. У ролику чітко видно, як резервний воротар "Арсенала" акуратно зняв прикрасу з ялинки, сховав її та крадькома покинув базу команди. Так англієць опанував роль Грінча – вигаданого персонажа на Заході, який постійно прагне зіпсувати Різдво.

Ремсдейл залишається в доброму гуморі, хоча ігрові перспективи в "Арсеналі" примарні. У нинішньому сезоні кіпер програв конкуренцію за місце в основі "канонірів" іспанському новачку Раї. Наразі він провів лише 9 матчів у всіх турнірах.

До лав лондонців Ремсдейл перебрався в 2021 році. Його трансфер із "Шеффілд Юнайтед" коштував "Арсеналу" 28 млн євро. Контракт воротаря з "Арсеналом" чинний до літа 2026-го.

Wonder if those baubles made Ramsdale's tree pic.twitter.com/748d6uof92