Одноклубник Зинченко стал Гринчем "Арсенала" и украл у команды символ Рождества: видео

25-летний голкипер в шутку украл елочные украшения "канониров". Инцидент произошел в тренировочном комплексе лондонцев.

Преступление Рамсдейла попало на "оперативное" видео. В ролике отчетливо видно, как резервный вратарь "Арсенала" аккуратно снял украшение с елки, спрятал его и украдкой покинул базу команды. Так англичанин овладел ролью Гринча – вымышленного персонажа на Западе, который постоянно стремится испортить Рождество.

Рамсдейл остается в хорошем настроении, хотя игровые перспективы в "Арсенале" призрачны. В нынешнем сезоне кипер проиграл конкуренцию за место в основе "канониров" испанскому новичку Райе. Пока он провел всего 9 матчей во всех турнирах.

В ряды лондонцев Рамсдейл перебрался в 2021 году. Его трансфер из "Шеффилд Юнайтед" обошелся "Арсеналу" в 28 млн евро. Контракт вратаря с "Арсеналом" действует до лета 2026-го.

Wonder if those baubles made Ramsdale's tree pic.twitter.com/748d6uof92