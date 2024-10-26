Однокімнатні квартири в Україні дорожчають: у яких містах найвищі ціни

Від початку 2024 року ринок нерухомості в Україні продовжує відновлюватися, демонструючи активність та підвищення цін, особливо на 1-кімнатні квартири. У першій половині року спостерігається зростання цін на житло в більшості обласних центрів.
РБК-Україна повідомляє, що про це свідчать дані OLX Нерухомість.
Згідно з даними, зібраними у жовтні, ринок квартир за 9 місяців 2024 року показав загальне зростання цін, проте в окремих містах ситуація виявилася інакшою. Наприклад, у Дніпрі та Запоріжжі 1-кімнатні квартири на вторинному ринку подешевшали майже на 10%, тоді як у новобудовах ціни зросли на 1% та 6% відповідно. У Херсоні ціни на вторинному ринку знизилися на 3%, а в новобудовах – на 28%. Харків також відзначився зниженням цін на вторинному ринку на 3% при незначному зростанні первинного ринку (на 1%).
У Київській області ціни на первинному ринку знизилися на 5%, тоді як на вторинному вони зросли на 4%. В Одесі та Кропивницькому вартість 1-кімнатних квартир на вторинному ринку залишилася на рівні січня 2024 року, хоча нове житло подорожчало на 2% та 6% відповідно.
Інфографіка OLX Нерухомість
Попри деякі зниження цін, в більшості обласних центрів України, таких як Вінниця, Черкаси, Київ, Чернівці, Чернігів, Хмельницький, Тернопіль, Суми, Львів та Житомир, зафіксовано підвищення цін на 1-кімнатні квартири на 2-9%.
Серед міст із найбільшим приростом цін з початку року можна відзначити:
Інфографіка OLX Нерухомість
Найвищі ціни на купівлю 1-кімнатних квартир у 2024 році спостерігаються в Києві, Львові, Ужгороді, Чернівцях, Дніпрі, а з вересня до них додалося Рівне. Вартість однокімнатної квартири на первинному ринку в цих містах коливається від 2 до 2,7 мільйонів грн, тоді як вторинне житло може коштувати від 1,3 до 2,7 мільйона грн.
Інфографіка OLX Нерухомість
Кількість пропозицій на продаж квартир зросла, зокрема в Чернігові, Херсоні, Сумах, Ужгороді, Кропивницькому та Івано-Франківську. Водночас, кількість відгуків на оголошення з продажу квартир збільшилася на вторинному ринку в Херсоні, Хмельницькому, Харкові, Ужгороді, Полтаві, Одесі, Кропивницькому, Києві та Вінниці.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні зростає попит на невеликі одно- і двокімнатні квартири у новобудовах, зокрема на закриті комплекси, що мають укриття. Також покупці все частіше обирають житло, розташоване подалі від об’єктів критичної інфраструктури, щоб уникнути ризиків, пов'язаних з обстрілами. Багато людей також надають перевагу квартирам, що знаходяться біля станцій метро, оскільки це забезпечує доступ до надійних укриттів.
Найбільшим попитом користуються квартири на 3-8 поверхах, ціни на які можуть бути на 3-4 тисячі доларів вищими. Внаслідок ризиків, пов'язаних із падінням уламків ракет, українці стали менш охоче купувати пентхауси та квартири на останніх поверхах.
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