Однокомнатные квартиры в Украине дорожают: в каких городах самые высокие цены

С начала 2024 года рынок недвижимости в Украине продолжает восстанавливаться, демонстрируя активность и повышение цен, особенно на 1-комнатные квартиры. В первой половине года наблюдается рост цен на жилье в большинстве областных центров.
РБК-Украина сообщает, что об этом свидетельствуют данные OLX Недвижимость.
Согласно данным, собранным в октябре, рынок квартир за 9 месяцев 2024 года показал общий рост цен, однако в отдельных городах ситуация оказалась иной. К примеру, в Днепре и Запорожье 1-комнатные квартиры на вторичном рынке подешевели почти на 10%, тогда как в новостройках цены выросли на 1% и 6% соответственно. В Херсоне цены на вторичном рынке снизились на 3%, а в новостройках – на 28%. Харьков также отметился понижением цен на вторичном рынке на 3% при незначительном росте первичного рынка (на 1%).
В Киевской области цены на первичном рынке снизились на 5%, в то время как на вторичном они выросли на 4%. В Одессе и Кропивницком стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке осталась на уровне января 2024 года, хотя новое жилье подорожало на 2% и 6% соответственно.
Инфографика OLX Недвижимость
Несмотря на некоторые снижения цен, в большинстве областных центров Украины, таких как Винница, Черкассы, Киев, Черновцы, Чернигов, Хмельницкий, Тернополь, Сумы, Львов и Житомир, зафиксировано повышение цен на 1-комнатные квартиры на 2-9%.
Среди городов с наибольшим приростом цен с начала года можно отметить:
Инфографика OLX Недвижимость
Высокие цены на покупку 1-комнатных квартир в 2024 году наблюдаются в Киеве, Львове, Ужгороде, Черновцах, Днепре, а с сентября к ним добавилось Ровно. Стоимость однокомнатной квартиры на первичном рынке в этих городах колеблется от 2 до 2,7 млн грн, тогда как вторичное жилье может стоить от 1,3 до 2,7 млн грн.
Инфографика OLX Недвижимость
Количество предложений на продажу квартир выросло, в частности в Чернигове, Херсоне, Сумах, Ужгороде, Кропивницком и Ивано-Франковске. В то же время количество отзывов на объявление по продаже квартир увеличилось на вторичном рынке в Херсоне, Хмельницком, Харькове, Ужгороде, Полтаве, Одессе, Кропивницком, Киеве и Виннице.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине растет спрос на небольшие одно- и двухкомнатные квартиры в новостройках, в том числе закрытые комплексы, имеющие укрытие. Также покупатели все чаще выбирают жилье, расположенное вдали от объектов критической инфраструктуры, чтобы избежать рисков, связанных с обстрелами. Многие люди также предпочитают квартиры, находящиеся возле станций метро, поскольку это обеспечивает доступ к надежным укрытиям.
Наибольшим спросом пользуются квартиры на 3-8 этажах, цены на которые могут быть на 3-4 тысячи долларов выше. В результате рисков, связанных с падением обломков ракет, украинцы стали менее охотно покупать пентхаусы и квартиры на последних этажах.
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