На одного военного нужно 1,2 млн гривен. Шмыгаль рассказал о бюджете-2025

При планировании бюджета на 2024 год вместе с МВФ, учитывался прогноз, что война продлится до лета 2024 года. Поэтому бюджет предусматривал значительные расходы на военные нужды, но мобилизация и заполнение вакансий в ВСУ требуют дополнительного финансирования.

"По поводу бюджета этого года и 2025 года. Когда мы планировали бюджет 2024 совместно с МВФ, одним из прогнозов партнеров было, что война будет продолжаться до лета 2024 года. Соответственно в бюджете были запланированы военные расходы такими, какими они сейчас есть. Но у нас продолжается мобилизация, дозаполнение вакансий в ВСУ, это требует большего финансирования", - заявил он.

Он отметил, что 500 млрд гривен - дефицит, который нужно покрыть до конца года.

"Мы знаем, что финансирование каждого военного для бюджета стоит 1,2 млн гривен, соответственно когда мы подбираем людей - должны увеличивать бюджет ВСУ. Цифра в 500 млрд, которая озвучена и подана - это тот дефицит, который нужен ВСУ до конца этого года", - заявил Шмыгаль.

По словам премьера, в следующем году бюджет будет учитывать новые реалии, и сейчас идет дискуссия с МВФ по поводу дальнейшего финансирования. Шмыгаль отметил, что партнеры не предоставляют средства на ВСУ, поэтому финансирование осуществляется из внутренних ресурсов, включая заимствования на внутреннем рынке и другие финансовые инструменты.

"Партнеры не дают средства на ВСУ, мы должны финансировать самостоятельно, мы находим ресурсы как в заимствованиях на внутреннем рынке, так и в других финансовых инструментах. Одним из источников мы видим увеличение военного сбора и вопрос справедливого распределения военного сбора в украинском обществе. Это собственно то, что подал Кабмин как предложение", - добавил он.

Кроме того, по словам Шмыгаля, Кабмин планирует получить около 50 млрд гривен от конфискованных российских активов, которые будут использованы как для покрытия дефицита бюджета, так и для военных нужд.