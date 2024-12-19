Від 11 до 25 років. Суд у Мінську виніс вирок українцю та білорусам "за підрив залізниці"

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Білорусь вербує громадян Литви. Їх просять фотографувати пересування військових частин.

Нагадаємо також, ГУР України раніше повідомляло, що російські спецслужби планують провокації на білоруських об’єктах критичної інфраструктури, зокрема на АЕС "Островець". Звинуватити у терактах планують громадян України та країн НАТО.

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