От 11 до 25 лет. Суд в Минске вынес приговор украинцу и белорусам "за подрыв железной дороги"

Как ранее сообщало РБК-Украина, Беларусь вербует граждан Литвы. Их просят фотографировать передвижения воинских частей.

Напомним также, ГУР Украины ранее сообщало, что российские спецслужбы планируют провокации на белорусских объектах критической инфраструктуры, в частности на АЭС "Островец". Обвинить в терактах планируют граждан Украины и стран НАТО.

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