Одного из сбежавших из колонии в Житомирской области задержали

В Житомирской области задержали одного осужденного, который был объявлен в розыск после побега из исправительной колонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

Отмечается, что беглец задержан в селе Знаменка Хорошевского района, где он намеревался скрываться у своей знакомой.

Сейчас, под руководством прокуратуры Житомирской области, проводятся следственные и оперативно-розыскные действия по установлению и задержанию еще одного осужденного.

По факту побега, под процессуальным руководством местной прокуратуры, Бердичевским ОП ГУНП в области начато уголовное производство по ч.2 ст.393 (Побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

РБК-Украина писало, что в Житомирской области в ночь на 9 декабря двое осужденных сбежали из Райковской исправительной колонии. Сбежали осужденный за кражу Николай Моисеенко, 1980 года рождения, и Геннадий Мазур, который отбывал наказание за незаконное изготовление и сбыт наркотиков, 1985 г. р.

Напомним, в конце августа в Винницкой области из Ладыжинского предприятия, где осужденные проходят социальную реабилитацию, сбежал заключенный.