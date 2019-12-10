Одного із втікачів з колонії в Житомирській області затримали

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пошуки ще одного втікача продовжуються

У Житомирській області затримано одного засудженого, який був оголошений у розшук після втечі із виправної колонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.

Зазначається, що втікача затримано у селі Знамянка Хорошівського району, де він мав намір переховуватися у своєї знайомої.

Наразі, під керівництвом прокуратури Житомирської області, проводяться слідчі та оперативно-розшукові дії по встановленню та затриманню ще одного засудженого.

За фактом втечі, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, Бердичівським ВП ГУНП в області розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.393 (Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) КК України. Санкція передбачає покарання у виді позбавлення волі до 8 років.

РБК-Україна писало, що у Житомирській області в ніч на 9 грудня двоє засуджених втекли з Райківської виправної колонії. Втекли засуджений за крадіжку Микола Мойсеєнко, 1980 року народження, та Генадій Мазур, який відбував покарання за незаконне виготовлення та збут наркотиків, 1985 р. н.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Вінницькій області з Ладижинського підприємства, де засуджені проходять соціальну реабілітацію, втік ув'язнений.