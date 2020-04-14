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Одного из руководителей ГСЧС Волыни задержали на взятке

Новости » Общество     14.04.2020 - 16:20
Одного из руководителей ГСЧС Волыни задержали на взятке
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновники получили тысячу литров топлива за согласование документов на работу АЗС

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали одного из руководителей управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Волынской области и начальника одного из отрядов управления на получении взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что чиновники требовали и получили 1 тысячу литров топлива за согласование документов по работе АЗС и невмешательства в деятельность предприятия.

"Должностных лиц задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального Кодекса Украины во время получения ими неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос сообщение задержанным о подозрении, отстранение их от занимаемых должностей и избрании в отношении них меры пресечения", - сообщили в ГБР.

Чиновникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве задержали мужчину, который за 25 тысяч долларов обещал решить вопрос с трудоустройством в правительстве.

Также сообщалось, что фигуранты скандальных пленок с Денисом Ермаком - братом главы Офиса президента - заявили, что собрали для него якобы до 100 тыс. долларов от людей, которые претендовали на высокие должности.

ГБР обвинило Луценко в затягивании дела о поджоге офиса Партии регионов Расстрелы на Майдане в 2014 начались после поджога офиса Партии регионов, - ГБР
Новости Украины взяткаВолыньГСЧСГБР
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