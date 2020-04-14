Одного з керівників ДСНС Волині затримали на хабарі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чиновники отримали тисячу літрів палива за узгодження документів на роботу АЗС

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали одного з керівників управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Волинській області та начальника одного з загонів управління на отриманні хабара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГБР.

Повідомляється, що чиновники вимагали та отримали 1 тисячу літрів палива за погодження документів щодо роботи АЗС і невтручання у діяльність підприємства.

"Посадових осіб затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального Кодексу України під час отримання ними неправомірної вигоди. Зараз вирішується питання повідомлення їм про підозру, відсторонення їх від займаних посад та обрання щодо них запобіжного заходу", - повідомили в ГБР.

Чиновникам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві затримали чоловіка, який за 25 тисяч доларів обіцяв вирішити питання з працевлаштуванням в уряді.

Також повідомлялося, що фігуранти скандальних плівок з Денисом Єрмаком - братом глави Офісу президента - заявили, що зібрали для нього нібито до 100 тис. доларів від людей, які претендували на високі посади.